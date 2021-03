Café Bellaria gerettet: Frischer Wind für die gute Luft

Traditionen

Und Traditionen gab es in dem Haus genug: Montags wurde früher mit dem Ex-Inhaber und mit Opernsängern klassisch gesungen. Einmal im Monat gab es den Franz-Antel-Stammtisch, in Erinnerung an den Regisseur. Künstler trafen sich vor oder nach ihren Theaterpremieren, Politiker zwischen den Terminen: „Es gab eine Regierungsloge für Politiker, einen Richtertisch für den Obersten Gerichtshof“, erklärt Ex-Inhaber Charly Kotzina. „Schüssel, Pröll, Gusenbauer, Haider und auch Karl Habsburg alle waren hier.“ Über die frische Prise in den alten Mauern wird man sich sicher freuen.