"Alles gurgelt": Seit Freitag rund 830.000 Tests ausgegeben

Das Rathaus rief außerdem die Städterinnen und Städter zum Mitmachen auf: "Die Kapazitäten sind aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft, auch aufgrund der hohen Neuerkrankungen ist es wichtig, Infektionen frühzeitig zu erkennen. Daher der Aufruf: Liebe Wienerinnen und Wiener, nehmt teil und lasst euch über 'Alles gurgelt!' testen." Mit einer erhebliche Steigerung der täglichen Testungen wird überdies nach den Osterferien und dann, wenn man Testergebnisse wieder für derzeit geschlossene Dienstleistungen (zum Beispiel Friseur, Massage) nutzen kann, gerechnet.

Das Pilotprojekt "Alles gurgelt" startete Ende Jänner. Zunächst konnten nur ausgewählte Betriebe und Organisationen teilnehmen. Seit vergangenem Freitag ist dies für die gesamte Wiener Bevölkerung möglich. Die PCR-Tests sind kostenlos und können zuhause durchgeführt werden.

620 Standorte

Die Testkits der Herstellers Lead Horizion werden dabei bei in einer der 152 Bipa-Filialen abgeholt. Die Abgabe nach absolvierter Testung ist an allen über 620 Rewe-Standorten in ganz Wien möglich - also bei Billa, Merkur, Bipa, Penny oder auch Tankstellen mit Rewe-Shops. Letztere stehen dafür auch am Sonntag und am Feiertag zur Verfügung.

Die Registrierung - und damit auch die Verwendung der Tests - ist über die Website www.allesgurgelt.at bzw. der App von Lead Horizon möglich. Dort gibt es auch alle Informationen zum Testablauf, Antworten zu den gängigen Fragen und die Links zu den Barcodes, mit denen man die Testkits holen kann.

Bis dato wurden im Rahmen von "Alles gurgelt" insgesamt - also inklusive dem Pilotprojekt mit Unternehmen - 395.907 Proben ausgewertet. Davon waren 0,46 Prozent (1.829) positiv. Auch wenn jetzt mehr Menschen teilnehmen, soll die Auswertung weiter zügig funktionieren. Die Ergebnisse kommen "bis auf wenige Ausnahmen" innerhalb von 24 Stunden, teilweise sogar schneller, versprach der Sprecher des Gesundheitsstadtrats.