Maskenpflicht: "Am Donaukanal fühlte man sich teilweise wie in der Disko"

Der 81-jährige sitzt mit seiner Frau in der Sonne und erzählt, dass er gerne mit dem Rad am Kanal fährt: "Wenn ich alleine unterwegs bin, ist das in meinen Augen totaler Schwachsinn. Wenn es aber Ansammlungen gibt, macht das Sinn", sagt er. Auch ein Fischer meint, dass er sich weigern werde, ein Maske aufzusetzen, wenn er alleine am Ufer steht - die Jugendlichen seien aber selbst schuld, sagt er. Sie hätten einfach keine Abstände eingehalten.

Für Junge sei es eben schwer, erklärt die 21-jährige Lena, die in ihrer Mittagspause ebenfalls mit einer Freundin am Wasser sitzt. "Wir Studenten sind es gewohnt draußen zu sein". In den besten Jahren auf soziale Kontakte zu verzichten sei nicht einfach - auch wenn es eben nötig sei.