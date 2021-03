Wie groß ist das Ansteckungsrisiko im Freien wirklich?

Nicht vergessen werden dürfe, dass auch bei einem Treffen im Freien vielleicht jemand einmal auf die Toilette in einem Innenraum muss. „Die ist vielleicht schlecht belüftet, vielleicht war vorher jemand drinnen, der infiziert ist. Es gibt Berichte von Leuten, die sich zwar draußen getroffen haben, dann aber am selben WC waren wie eine infizierte Person und sich so dann doch angesteckt haben“, sagt Weinzierl.

Schmierinfektion unwahrscheinlich

Der dritte häufige Übertragungsweg, die Infektion mittels Schmierinfektion, ist laut Nowotny im Freien unwahrscheinlich. Sie passiert vor allem dann, wenn eine infizierte Person in die Hand niest oder hustet statt ins Taschentuch oder die Ellenbeuge und dann etwa eine Türschnalle angreift. Der nächste, der die Türschnalle berührt, kann dadurch Viren auf seine Hand bringen und in weiterer Folge zu den Schleimhäuten in Mund und Nase, wodurch es zu einer Infektion kommt. Im Außenbereich gibt es im Vergleich zu Innenbereichen wenige Oberflächen, die man angreift – außer auf Spielplätzen, wo Kinder zahlreiche Spielgeräte berühren.

Hier kann das Wetter einen Einfluss haben. „Viren können auf Oberflächen austrocknen, wenn es warm ist, auch UV-Licht spielt eine Rolle. Ist es aber kühl oder regnerisch, ist das Risiko sich mittels Schmierinfektion anzustecken, drinnen wie draußen ähnlich“, sagt Nowotny. Die Hoffnung, dass die höheren Temperaturen das Ansteckungsrisiko generell senken, ist aber falsch. Viren sterben erst ab einer Temperatur von mindestens 60 Grad ab. Für eine Tröpfcheninfektion macht das Wetterdaher keinen Unterschied. Die Abstandsregeln gelten in Frühlung und Sommer unverändert.

Indirekter Effekt des Wetters

Im Dezember berichteten Forscher im Fachjournal „Pnas“, dass der Einfluss von UV-Strahlung auf die täglichen Wachstumsraten der Infektionen deutlich geringer ausfiel als die Effekte von Hygiene- und Abstandsregeln. Andere Umweltfaktoren wie Luftfeuchtigkeit oder Temperatur zeigten keinen statistisch signifikanten Zusammenhang.

Auch die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) warnte: Aufgrund wärmerer Temperaturen sollten die Maßnahmen zur Eindämmung nicht gelockert werden. "Wir haben Infektionswellen auch in warmen Jahreszeiten und in in warmen Regionen beobachtet und es gibt keine Evidenz dafür, dass das in diesem Jahr nicht wieder passieren könnte", sagt etwa Ben Zaitchik, von der Johns Hopkins University in den USA.

Allerdings ist laut Nowotny und Hutter ein indirekter Einfluss der Wärme zu beobachten: Freiräume können besser und länger genutzt werden – das reduziere die Infektionsgefahr. Es könnte zwar sein, dass es im Infektionsgeschehen einen gewissen Rhythmus gibt, man wisse aber nicht wirklich was dahinter steckt, sagt Hutter. "Wir wissen, dass das Virus wenig UV-beständig ist." Das mache aber im Freien für eine Ansteckung kaum einen Unterschied, wenn man quasi "die Köpfe zusammensteckt". Abstand sei eben ein sehr wirkungsvoller Schutz.