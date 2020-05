Coronavirus: Ansteckungsrisiko in Räumen 19-mal so hoch wie im Freien

Kulturschaffende atmen auf: Ab Sommer sind in Österreich wieder Veranstaltungen erlaubt - natürlich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Aber wie hoch ist das Risiko einer Ansteckung mit Covid-19 in Innenräumen?

Eine Studie aus Japan, die im April durchgeführt wurde, kommt nun zu einem beunruhigenden Ergebnis. Die Forscher konnten nachweisen, dass es 18,7 Mal wahrscheinlicher sei, sich in geschlossenen Räumen zu infizieren. Auch der deutsche Virologe Christian Drosten plädierte in seinem Corona-Podcast dafür, Veranstaltungen in den kommenden Monaten ins Freie zu verlegen.