Covid-19: Wie gefährlich ist das Einatmen von Aerosolen?

Ein Infizierter hustet einen gesunden Menschen an und steckt ihn damit mit seinen Speicheltröpfchen an, ein gesunder Mensch greift in der U-Bahn zuerst einen kontaminierten Haltegriff an und reibt sich dann die Augen. Das sind die bisher immer wieder genannten Klassiker der Infektionskette.

Doch können auch winzige Tröpfchen mit Viren, die in der Luft schweben, das Coronavirus Sars-CoV-2 übertragen und damit Covid-19 auslösen?