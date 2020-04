Video zeigt Auswirkungen des Hustens ohne Maske im Supermarkt

Ein gemeinsames Projekt von vier finnischen Forschungsinstitutionen rund um die Universität Aalto hat die durch das Husten bedingte Verteilung von Aerosolen in der Luft analysiert. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass Erreger wie Coronaviren länger in der Luft verweilen als bisher angenommen wurde.

Der simulierte Raum ist einem Supermarkt nachempfunden. Die Forscher haben auch die typische Luftbewegungen durch Ventilation in ihren Berechnungen berücksichtigt. Die Simulation zeigt, dass sich Aerosole schnell über mehrere Meter ausbreiten können und über fünf Minuten in der Luft verweilen. Es wird daher empfohlen in den Ellbogen oder Taschentuch zu husten, um die Ausbreitung einzudämmen.