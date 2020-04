So bewahren auch Brillenträger mit Maske den Durchblick

Kein Einkaufen ohne Mundschutz. Seit 6. April ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) in Supermärkten und Drogeriemärkten Pflicht. Und das kann vor allem für Brillenträger zu lästigen Nebenwirkungen führen - ihnen fehlt oftmals der Durchblick.

Denn nicht jede Maske schließt am oberen Rand so gut ab, dass nicht heiße Atemluft ausströmt und so die Brillengläser beschlagen lässt. Daher sollte man darauf achten, dass die Maske auf der Nase gut sitzt und bestenfalls mit einem Draht verstärkt ist.

Es gibt aber auch sonst ein paar Tricks, wie man das Beschlagen der Gläser verhindern oder zumindest eindämmen kann.