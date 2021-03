Wie sinnvoll ist eine Maskenpflicht im Freien?

Ab morgen gilt in Wien eine Maskenpflicht an öffentlichen, stark frequentierten Orten, wie etwa dem Donaukanal, Schweden-, Stephans- oder Karlsplatz. Wird diese Maßnahme die Infektionszahlen sinken lassen? Oder werden sich Treffen jetzt wieder in private Innenräume verlagern, wo die Polizei nicht kontrollieren kann?

Geht es nach dem Public Health Experten Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien, dann ist die Maskenpflicht im Freien ein Schritt in die richtige Richtung. Warum er das so sieht und was die Wienerinnen und Wiener zu der neuen Maßnahme sagen, hört ihr in der heutigen Folge des Daily Podcast des KURIER.