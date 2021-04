Der erste Tag im Ost(er)-Lockdown

Die Stimmung ist aber gedrückt, Plauderrunden wie man sie von früher am Markttag kannte fehlen. So wie der Betrieb in den Schanigärten der Kaffee- und Wirtshäuser, die an den Markttagen immer gut belegt waren.

Eine Bäuerin, die hauptsächlich Brot und Ostereier verkauft, kommentiert die Stimmung: „Jetzt wird wieder alles niedergefahren, auch für uns wird es wirtschaftlich immer schwieriger“, sagt sie.

Wenig Verkehr

Sowohl die KURIER-Redakteure im Newsroom in Wien Heiligenstadt, aber auch die Kollegen und Bekannten in Niederösterreich und Burgenland berichten, dass auf den Straßen, in den U-Bahnen und Zügen deutlich weniger los ist, als noch am Mittwoch.

Auch an der Grenze zwischen Burgenland und Steiermark ist wenig los. An der Bundesstraße zwischen dem burgenländischen Markt Allhau und dem steirischen St. Johann in der Heide herrscht Donnerstagmittag kaum Verkehr. Vereinzelt überqueren Autos die Landesgrenze, Kontrollen gibt es keine. Das Gros der Fahrzeuge beim KURIER Lokalaugenschein sind Firmenautos.

Der Aufruf der Bundesregierung und der Länderchefs, man solle möglichst im Homeoffice arbeiten, scheint gefruchtet zu haben. Allerdings liegt der schwache Verkehr auch daran, dass mit heutigem Tag bis zum 11. April der komplette Handel sowie körpernahe Dienstleister geschlossen haben.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.