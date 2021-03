Harter Lockdown abgesagt: Keine "Osterruhe" in Deutschland

Nach verheerender Kritik lud die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zu einem erneuten Gipfel mit den Länderchefs. Laut Spiegel und weiteren deutschen Medien wird der harte Lockdown zu Ostern rückgängig gemacht. Merkel habe Fehler eingestanden. Über ihre Entscheidung unterrichtete die Kanzlerin die Regierungschefs demnach in den ersten Sätzen der Schalte. Sie habe für die kurzfristige Bereitschaft zu einer erneuten Runde gedankt.

Daraufhin habe sie erklärt, sie habe am Vormittag entschieden, die Verordnungen zu Osterruhe nicht auf den Weg zu bringen, sondern zu stoppen. Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war.

Die im Bundestag geplante Regierungsbefragung mit der Kanzlerin am Nachmittag sollte nach anderen Informationen wie vorgesehen stattfinden.

Um 12:30 Uhr ist ein Statement von Angela Merkel vorgesehen