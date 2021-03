Astra Zeneca soll 29 Millionen Impfdosen in Italien versteckt haben

Laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung La Stampa soll der britisch-schwedische Pharmakonzern Astra Zeneca 29 Millionen Dosen Impfstoff in einem Werk in Italien geheim gehalten und vorgehabt haben, sie in das Vereinigte Königreich zu exportieren.

Die Dosen im Werk von Catalent Inc. in Anagni bei Rom wurden von den italienischen Behörden nach einem Bericht der Europäischen Kommission, gefunden. Ein Teil davon soll vom Astra-Subunternehmer Halix in den Niederlanden hergestellt worden sein.

Bestätigt sich dieser Bericht, wäre das ein weiterer Eklat in der Astra Zeneca-Causa. Denn bisher hat der Konzern nur 30 Millionen Dosen an die EU geliefert. Und das statt der ursprünglich anvisierten 120 Millionen Impfdosen im ersten Quartal.

Das Verhältnis der EU zu Astra Zeneca ist grundsätzlich angespannt: Am morgigen EU-Gipfel steht von der EU-Kommission angedrohte Exportverbot von Astra-Zeneca-Impfstoffen nach Großbritannien am Programm. Zehn Millionen Dosen wurden ins Vereinigte Königreich exportiert – zurück kam aber bisher nichts. Frankreich und Italien machen sich für so ein Exportverbot stark, doch Deutschlands Kanzlerin Angel Merkel bremst.