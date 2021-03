Impfstoffkrieg: EU-Kommission droht Großbritannien und AstraZeneca

Jetzt droht zwischen der EU und Großbritannien ein Impfstoffkrieg: Wegen des Mangels an Corona-Impfstoff in der Europäischen Union brachte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Wochenende weitere Exportbeschränkungen vor allem gegen den Produzenten Astra Zeneca sowie gegen Großbritannien ins Spiel. Eine Entscheidung soll beim EU-Gipfel Ende der Woche fallen. Auch die Möglichkeit für direkte Impfstoff-Spenden der EU an ärmere Länder sieht von der Leyen derzeit nicht.