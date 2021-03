Ungleiche Impfstoff-Verteilung: Wie es zur Schieflage in Europa kam

Die meisten osteuropäischen Staaten misstrauten zudem den neuen und teuren mRNA-Impfstoffen von Pfizer-Biontech und Moderna. So setzten sie, allen voran Bulgarien, überwiegend auf das billigere und leichter zu handhabende Vakzin von Astra Zeneca. „Die Kommission riet den Staaten damals: Kauft so viel ihr könnt, auch wenn Ihr um ein Vielfaches überbucht“, schildert Yannis Natsis, Politik-Stratege bei der Gesundheits-NGO European Public Health Alliance in Brüssel. „Aber viele Staaten waren skeptisch und fragten: Warum sollten wir?“

Als dann Kapazitäten von Pfizer-Biontech, Moderna und Johnson & Johnson frei wurden, griffen andere Staaten sofort zu. So heftig, dass etwa auf Deutschland schiefes Licht fiel. Der Verdacht kam auf, dass Berlin mit den Pharmafirmen separate Lieferverträge ausgehandelt habe. Das stellte sich als unwahr heraus.

Doch schon Anfang Jänner war damit nach ersten Medienberichten klar: Angesichts der massiven Lieferverzögerungen von Astra Zeneca würde es in Europa zu einer ungleichen Verteilung der Impfstoffe kommen. Dass man im Bundeskanzleramt die längste Zeit davon nicht gehört haben soll, wäre erstaunlich. Zumal es von Seiten des Bundeskanzleramtes bereits Ende Februar dem Vernehmen nach die dringende Bitte an die EU-Kommission gegeben haben soll: Österreich will ebenfalls aufkaufen, wann und wo immer sich die Gelegenheit ergibt.