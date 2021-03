Kurz: "Die Gefahr ist das Virus, nicht der Impfstoff"

Es ist die Frage, die das Land schon seit einigen Tagen beschäftigt: Warum hat Österreich weniger Impfstoffdosen gekauft, als eigentlich möglich gewesen wäre?

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) war am Dienstagabend zu Gast in der ZIB2. Seine Antwort: Das Gremium aus Gesundheitsbeamten, das darüber entschieden hatte, sei eine "Blackbox" gewesen und habe nicht umgesetzt, was die Regierungschefs zuvor vereinbart hatten. Insofern seien die Regierungschefs großteils nicht über die Möglichkeit informiert gewesen, mehr Impfstoff zu kaufen. "Nur ganz wenige wussten, dass es zu einer unterschiedlichen Liefergeschwindigkeit kommt", sagte Kurz.