Impfstoffverteilung: Kurz will Korrektur – andere in der EU sind „verwundert“

„So wie es ist, so soll es nicht bleiben“, sagt Kanzler Sebastian Kurz. Was die ungleiche Verteilung von Corona-Impfstoffen in der EU betrifft, weiß er auch Tschechiens Premier Andrej Babis und die Regierungschefs von Slowenien und Bulgarien, Janez Jansa und Bojko Borissow, hinter sich. Dem Gipfeltreffen der vier Regierungschefs in Wien schlossen sich per Video gestern auch ihre Amtskollegen aus Kroatien, Andrej Plenkovic, und Lettland, Krisjanis Karins, an.

Ihr gemeinsames Anliegen: Mit einem „Korrekturmechanismus“ soll die Schieflage bei den gelieferten Impfdosen wieder ausgeglichen werden, fordert Kurz. So etwa liegt Bulgarien mit einer Impfquote von 4,9 Prozent seiner Bevölkerung abgeschlagen auf dem letzten Platz des europäischen Impfrankings. Österreich rangiert mit einer Quote von 11,7 Prozent im Mittelfeld.

Er habe „immer an die europäische Solidarität“ geglaubt“, sagte Bulgariens Premier Borissow. „Aber die Zahlen zeigen, dass die Hersteller nicht nur die Verträge nicht erfüllen, sondern es auch Verstöße gegen die Prinzipien der Verteilung gab.“