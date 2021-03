Warum in Europa so unterschiedlich schnell geimpft wird

Für großen Unmut sorgen die langsam verlaufenden Impfungen besonders in Deutschland. Dort läge noch viel unverimpftes Serum von Astra Zeneca auf Lager. Doch die Skepsis gegen das Vakzin ist nach jüngsten, noch unaufgeklärten Todesfällen nach Impfungen massiv gestiegen. Auch bei der Impflogistik hapert es noch. Noch immer wird massiv darüber gestritten, ob und wann Hausärzte das Corona-Vakzin verimpfen dürfen.

Und da ist das Land mit der allergrößten Impfskepsis in ganz Europa: Frankreich. Weil sich so viele Pflegekräfte weigern, sich impfen zu lassen, erwägt die Regierung in Paris nun eine Impfpflicht für Ärzte und Pflegekräfte. Den anfänglichen Impfrückstand beginnt Frankreich allmählich aufzuholen. Geimpft wird seit kurzem sieben Tag die Woche, bald auch in Apotheken.

Auch die Niederlande, die als letztes EU-Land mit dem Impfen begonnen haben, holen langsam auf. Ihr Vorteil: Die Regierung von Premier Mark Rutte hat bei den frei gewordenen Biontech-Pfizer-Dosen kräftig zugeschlagen.