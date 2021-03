Kurz rechnet mit positiver Stellungnahme der EMA zu Astra Zeneca

Er sei sehr optimistisch, dass es gelingen werde, in Sachen Impfstoffverteilung eine europäische Lösung zu finden, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz beim Pressefoyer nach dem Ministerrat. Das Vorgehen des "Steering board" habe der ursprünglichen Idee einer gerechten Verteilung widersprochen. Die personellen Konsequenzen, die Gesundheitsminister Anschober gezogen habe - die Ablöse des Impfkoordinators Clemens Martin Auer - seien richtig gewesen.

Zur Debatte um Astra Zeneca erklärte der Kanzler, er gehe davon aus, dass die EMA in ihrer für morgen avisierten Erklärung ihr Vertrauen in diesen Impfstoff bekräftigen werde.

Bis zum Sommer wolle man jedem Österreicher eine Impfung anbieten können.

Man habe sich im Ministerrat auf den "Grünen Pass" verständigt, der für Geimpfte bzw. Genesene eine Rückkehr zum "normalen Leben" bringen soll. Dabei soll nicht auf die Umsetzung auf europäischer Ebene gewartet werden, sondern Österreich will hier vorangehen.

Last but not least berichtete Kurz von der Auszahlung von 13,5 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds.

Daran knüpfte Vizekanzler Werner Kogler an: Er freue sich, dass so viel Geld wie nie zuvor hier zur Verfügung stehe. Das sei "ein großer Sprung, eine Vervielfachung". Ausdrückliches Lob kam von Kogler auch für die NGOs und Hilfsorganisationen.

Die Pandemie sei ein "Brandbeschleuniger" für Krisen, so Außenminister Alexander Schallenberg. Die bestehenden Instabilitäten würden sich verschärfen. Die Verdopplung des AKF komme daher gerade zum richtigen Zeitpunkt.