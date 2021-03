Viele EU-Staaten impfen ab Freitag wieder mit Astra Zeneca

Der Impfstoff von Astra Zeneca kann in der EU weiterhin uneingeschränkt eingesetzt werden. Das stellte die Europäische Arzneimittelagentur EMA Donnerstagnachmittag klar. EMA-Chefin Emer Cooke betonte: "Von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus ist ganz klar: das ist ein sicherer und effektiver Impfstoff.“ Das Aufatmen in vielen Ländern war groß - und in vielen davon wird gleich ab diesem Freitag, 19. März, wieder mit dem Vakzin geimpft.

Frankreichs Premierminister Jean Castex hat - wie auch der britische Premier Boris Johnson - angekündigt, sich selbst damit am Freitag immunisieren zu lassen. Er geht mit gutem Vorbild voran, spitzt sich doch die Lage erneut wieder zu. Am Wochenende geht Frankreich in den nächsten Lockdown, wie Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend seinen Bürgern bekannt gab.