EMA empfiehlt auch weiterhin Einsatz von Astra Zeneca

Wie kam es überhaupt zu der Diskussion um den Impfstoff?

Bis zum 10. März waren es 30 Fälle von Thromboembolien unter fünf Millionen mit Astra Zeneca Geimpften in der EU gemeldet worden - drei davon in Österreich. Eine der Österreicherinnen starb an schweren Gerinnungsstörungen. Daraufhin setzten Dänemark, Norwegen, Island, Bulgarien und Irland die Impfung mit Astra Zeneca aus. Andere europäische Länder - auch Österreich - sahen aber keinen Anlass dazu, da jene 30 Fälle keine statistische Häufung darstellen. Das heißt: in einer gleich großen Gruppen Nicht Geimpfter würden ähnlich viele Fälle von Thromboembolien auftreten.

Was ist dann in Deutschland genau passiert?

Weiter hochgekocht war die Situation dann am Montag, als Deutschland ankündigte die Impfung mit Astra Zeneca auszusetzen. Der Grund war jedoch ein anderer als oben beschrieben. Denn in Deutschland waren in sieben Fällen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Astra-Zeneca-Impfung eine spezielle Form von schwerwiegenden Hirnvenenthrombosen (Sinusvenenthrombosen) in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) festgestellt worden.

Eine Analyse des Deutschen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) ergab, dass rein statistisch auf die Zahl von 1,6 Millionen verabreichten Astra-Zeneca-Impfungen laut PEI nur etwa ein Fall zu erwarten gewesen wäre - sieben also eine "auffällige Häufung" sind. Nachgezogen waren dann Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Portugal, Luxemburg, Lettland und Litauen.

Dabei handelte es sich um sechs Frauen und einen Mann im Alter von 20 bis 50 Jahren. Alle Fälle traten zwischen vier und 16 Tagen nach der Impfung auf.

Solche Sinusvenenthrombosen sind sehr selten und können ganz grundsätzlich bei Frauen in der späten Schwangerschaft, im Wochenbett oder bei Einnahme der Pille gehäuft auftreten.