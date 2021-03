EMA-Entscheidung zu Astra Zeneca steht an: Wichtige Fragen und Antworten

Wie schätzen heimische Experten die Situation ein?

"Ich würde aus heutiger Sicht hier nicht ausschließen, dass es hier ein Signal gibt, ich sehe das Signal aber auch noch nicht bestätigt", sagte der Pharmakologe Markus Zeitlinger von der MedUni Wien im Ö1-Morgenjournal. Wichtig sei zu betonen, "auch wenn das Signal da ist, löst sich der enorme Nutzen der Impfung nicht in Luft auf, der wird weiterhin da sein. Aber man muss dann natürlich die Menschen, die sich impfen lassen, darüber informieren, so wie bei allen anderen Nebenwirkungen bei jedem anderen Medikament auch", betonte Zeitlinger. "Und dann kann jeder Mensch entscheiden, lässt er sich trotzdem impfen oder ist mir das Risiko dann doch irgendwie zu groß. Auch wenn das eine Nebenwirkung sein sollte, wäre es eine extrem seltene, weit seltener als 1 von 100.000." Ähnlich auch der österreichische Virologe Florian Krammer Donnerstagabend bei einer vom Wiener Billrothhaus organisierten Online-Fortbildungsveranstaltung: "Auch wenn es einen Zusammenhäng gäbe, wäre es eine extrem geringe Rate."

Wieso sind derartige Hirnvenenthrombosen in England nicht in erhöhtem Ausmaß aufgetreten?

Die Häufung der Sinusvenenthrombosen in Deutschland sei besorgniserregend, aber andererseits habe man in anderen Ländern nichts Entsprechendes gefunden, sagte Krammer. In Österreich hätte man keinen Einblick in alle Einzelheiten, gibt Zeitlinger zu denken. Zudem seien in Großbritannien dreimal so viele Menschen mit Astra Zeneca geimpft worden, ohne dass diese Thrombosen von Hirnvenen aufgetreten wären. "Man muss sehr aufpassen, dass man hier das gesamte Bild sieht", meinte der Pharmakologe.

Der deutsche Virologe Christian Drosten erklärte im NDR-Podcast Coronavirus update, dass es sich um ein statistisches Problem handeln könnte: In Deutschland seien Menschen unter 65 Jahren mit Astra Zeneca geimpft worden (so wie auch in Österreich), weil es zunächst keine Empfehlung für Ältere gegeben hatte. In England hingegen seine bevorzugt Ältere damit geimpft worden - möglicherweise ist trotz einer höheren Zahl an Impfungen deshalb dort keine solche Häufung an Gehirnvenenthrombosen aufgetreten.

Denn solche Hirnvenenthrombosen treten aus hormonellen Gründen häufiger bei jüngeren Frauen auf, was ja auch die Fälle in Deutschland zeigten. Schwangerschaft, Wochenbett und Pillenkonsum sind Faktoren, die das Risiko erhöhen können.