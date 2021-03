Astra-Zeneca-Ausfall würde bis zu 159 Covid-Todesfälle bringen

Auch Impf-Pause hätte Nachteile

Selbst ein zwei-wöchiger Impf-Stopp würde Todesfälle und Hospitalisierungen bringen, die verhindert werden können.

Szenario Nummer Eins: die verfügbaren Dosen werden in der Altersgruppe der 20 bis 64-Jährigen eingesetzt. Damit würden in diesen Wochen 2 Todesfälle von Corona-Erkrankten und 13 Hospitalisierungen verhindert werden.

Szenario Nummer Zwei: Werden in den kommenden 14 Tagen 135.000 Dosen des Astra Zeneca Vakzins in allen Altersgruppen verimpft, zeigen die Zahlen die Wirkung der Impfung sogar noch deutlicher. Denn so würden laut Expertenrechnung sogar 12 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus und 34 Hospitalisierungen verhindert.