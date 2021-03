Warum Marokko die EU beim Impfen meilenweit abhängt

Zurecht, wie sich am Sonntag herausstellte: "Jetzt gibt es erstmal einen ziemlichen Druck in den Mitgliedstaaten, selbst Impfstoff zu bekommen", sagte die EU-Kommissionschefin. Impfstoffe würden vorerst an keine anderen Staaten geliefert. Bisher habe die EU allerdings 2,2 Milliarden Euro an die internationale Covax-Initiative gespendet.

Während Covax, eine Initiative der WHO mittlerweile 30 Millionen Impfdosen an 52 Länder geliefert hat, sichern sich andere Staaten seit Monaten Einfluss und Macht mittels Impfstoffen. Vor allem Russland und China rittern um Afrika, errichten Impfstoff-Fabriken und Logistikzentren, haben Abkommen über Hunderte Millionen Impfdosen unterzeichnet und werden sich durch die „Impfstoff-Diplomatie“ einen noch besseren Stand am Kontinent aufbauen.

Doch auch in Europa haben beide Staaten bereits Fuß gefasst. Während chinesische Impfstoffe vor allem am Balkan eingesetzt werden, produziert Italien ab Juni sogar Sputnik V. Seit Samstag setzen italienische Krankenhäuser das Vakzin zu Testzwecken ein.