In Großbritannien stellt sich bereits der Impf-Effekt ein

In Großbritannien ist die Zahl der neuen Coronatoten auf ein Halbjahrestief gesunken. Am Sonntag seien 33 Coronatote gezählt worden, so wenige wie seit Anfang Oktober nicht mehr. Beobachter werteten dies als Zeichen, dass die Impfstrategie in dem massiv von der besonders ansteckenden Virusvariante B.1.1.7 betroffenen Land wirkt. Im Jänner und Februar hatte es Spitzenwerte von über 1.000 Coronatoten pro Tag gegeben.

Die Zahl der Neuinfektionen lag am Sonntag bei 5.312, was ebenfalls unter dem Wert des Vortages (5.587) lag. Der Rückgang war aber wesentlich geringer als jener der Coronatoten, was als Indiz gewertet wurde, dass die Impfung zwar nicht umfassend gegen Infektionen, aber doch gegen schwere Verläufe und Todesfälle wirkt. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt damit bei 55,7 - ist also um ein Vielfaches geringer als in Österreich.

"Fantastischer Erfolg"

Mittlerweile haben 27,6 Millionen Menschen in dem früheren EU-Mitgliedsstaat zumindest eine Dosis des Coronavirus-Impfstoffes erhalten, was mehr als die Hälfte der erwachsenen Population des Landes ist. 2,3 Millionen Menschen haben bereits beide Impfdosen bekommen. Die konservative Regierung von Premierminister Boris Johnson bejubelte am Wochenende einen „fantastischen Erfolg“ und feierte einen Tagesrekord nach dem nächsten: So wurden allein am Samstag mehr als 870 000 Menschen an einem Tag immunisiert. Während man in der EU verzweifelt auf Nachschub wartet, haben die Briten nur vereinzelt mit Lieferengpässen zu kämpfen - auch, weil sie selbst kaum Impfstoff exportieren. Doch das ist nicht der einzige Grund.