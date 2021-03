NÖ braucht mehr Impfstraßen der Gemeinden

In den Einrichtungen der Gemeinden impfen Ärzte und diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger. Immer wieder im Gespräch sind Impfungen durch Apotheker, wie auch Gesundeslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Sonntag in der Sendung Im Zentrum bestätige – dafür bedürfe es aber einer Zustimmung aus dem Gesundheitsministerium.

„Im Moment kommen wir mit denen durch, die aufgrund ihrer Ausbildung impfen dürfen“, so Spielbichler. Geimpft wird auch in fast 500 Ordinationen im niedergelassenen Bereich. Auch da gebe es aufgrund der reduzierten Liefermengen durch Astra Zeneca momentan Ärzte, die auf der „Warteliste“ stehen – also als Impfärzte bereitstehen.