Erste Impftermine für über 72-Jährige ab Mittwoch in NÖ

Noch bis zum Abend werden Impftermine für Personen ab 16 Jahren, die einer Hochrisikogruppe angehören sowie Personen über 80 Jahre über die Onlineplattform www.impfung.at vergeben. Für die Impfung muss dann ein Covid-19-Risikoattest mitgebracht werden, das vom Hausarzt ausgestellt wird. Laut Notruf NÖ sind auch alternativ dazu auch Befunde, Entlassungsbriefe oder Ambulanzkarten als Nachweis gültig. Am Montagnachmittag haben sich laut Stefan Spielbichler, Sprecher vom Notruf NÖ, bereits über 30.000 Personen dieser Gruppe einen Termin gebucht. "Somit müssten die meisten versorgt sein", sagt er. So ist es auch bei den über 80-Jährigen.

Impfen nach nationalem Plan

Damit können Termine für die nächste Gruppe freigegeben werden. Laut nationalem Impfplan ist es jene der unter 80-Jährigen. "Ab Mittwoch können sich Personen zwischen 72 und 79 Jahren für einen Termin anmelden", sagt Spielbichler. Die Terminvergabe erfolgt in NÖ weiterhin ausschließlich online.

"Das hat bei der Hochrisikogruppe sehr gut funktioniert, Probleme mit der Plattform gab es also nur, wenn zu wenige Termine für eine zu große Gruppe da waren", erklärt der Sprecher. Der Grund dafür sei an der vorhandenen Impfstoffmenge gelegen. Noch heute werde man sagen können, wie viele Termine am Mittwoch für über 72-Jährige zur Verfügung stehen.