Stopp von Astra-Zeneca-Vakzin in 6 von 27 EU-Ländern

Kein kausaler Zusammenhang

Experten wurden in den vergangenen Tagen nicht müde zu betonen, dass es lediglich einen zeitlichen, wohl aber keinen kausalen Zusammenhang mit der Impfung gäbe.

Eine Analyse aller Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Menschen, die in der EU und in Großbritannien mit dem Mittel geimpft wurden, habe keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko einer Lungenembolie, einer tiefen Venenthrombose oder einen Rückgang der Blutplättchen ergeben, so auch Astra Zeneca in einer Stellungnahme am Montag.