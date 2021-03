Durch Auers Patzer: Österreich hat ein bis zwei Tage bei Impfkampagne verloren

Gegenüber dem KURIER wird die Menge der Dosen, auf die Österreich bis zum Sommer so "verzichtet" hat, auf rund 100.000 Dosen Pfizer/Biontec geschätzt. Geht man davon aus, dass im Mai im Durchschnitt im Schnitt zwischen 50.000 und 100.000 Menschen pro Tag geimpften werden können, dann lässt dies den Schluss zu, dass das Nicht-Abrufen der Dosen die Impf-Kampagne um ein bis zwei Tage verzögert hat.

Kaum Hoffnung auf Öffnung

Dessen ungeachtet berät die Bundesregierung am heutigen Montag wieder in drei Runden mit Experten, Landeshauptleuten und Opposition die aktuelle Corona-Situation. Angesichts der Infektionszahlen sind keine Ansagen zu weiteren Öffnungsschritten für die Zeit nach Ostern zu erwarten: Man wolle die Zahlen diese Woche weiter beobachten, einen Beschluss soll es heute noch nicht geben, hieß es auf Anfrage der APA aus dem Kanzleramt.

Zunächst stand eine Runde zwischen Vertretern der Bundesregierung und Experten am Programm, danach wurden am Vormittag per Video die Landeshauptleute dazugeholt. Am Nachmittag will die Regierung dann per Videokonferenz mit der Opposition sprechen. Eine Pressekonferenz danach war Stand Vormittag nicht geplant, weil eben noch keine Entscheidung über weitere Öffnungsschritte aus dem Lockdown getroffen werden soll.