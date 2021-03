Feuerwehrbewerbe sind auch für heuer abgesagt

Nachdem bereits Anfang März offiziell die diesjährigen Bundeswettkämpfe der Feuerwehren wegen der weiterhin nicht einschätzbaren Corona-Situation abgesagt worden waren, erahnten Niederösterreichs Freiwillige bereits die üble Botschaft. Am vergangenen Freitag informierte auch der NÖ Landesfeuerwehrverband die Wehren, dass im heurigen Jahr die Wettbewerbe auf allen Ebenen abgesagt werden.

Damit wird es die traditionell im Frühsommer abgehaltenen ersten Vergleichsbewerbe der Wettkampfgruppen auf Abschnitts- und Bezirksebene nicht geben. Und auch die Landesleistungsbewerbe, wo die Wettkampfgruppen die Leistungsabzeichen in Bronze und Silber erwerben, fallen damit heuer wieder den Sicherheitsmaßnahmen rund um Covid-19 zum Opfer.

Übungen auf Sparflamme

Damit bleibt auch das Übungsgeschehen in den 1.709 Freiwilligen Feuerwehren im Land nur auf kleiner Flamme erlaubt. Derzeit wird in Kleingruppen geübt. Vor allem für Jungfeuerwehrleute, die aus der Jugend in den aktiven Stand übertreten, ist das Fehlen der motivierenden Wettkämpfe eine herbe Enttäuschung. Aber auch den Mitgliedern der FF-Jugend gehen die aufregenden Bewerbe in ihrem Bereich ab.

Anstehender nächster Höhepunkt im nö. Feuerwehrwesen ist die Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten und des NÖ Feuerwehrrats am kommenden Freitag. Dabei wird sich Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner wieder der Wahl stellen.