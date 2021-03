15-Jähriger im Bezirk Lilienfeld von Kastenwagen erfasst und getötet

Bei einem Verkehrsunfall in St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) ist am Freitagabend ein jugendlicher Passant ums Leben gekommen. Der 15-jährige Wiener war beim Überqueren der B18 von einem Kastenwagen erfasst worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er starb an Ort und Stelle.

Laut Polizei waren der Wiener, ein Gleichaltriger aus dem Bezirk Lilienfeld und ein 17-Jähriger aus St. Pölten über die B18 gerannt. Während die beiden Niederösterreicher die Fahrbahn queren konnten, wurde der dritte Jugendliche von dem Kastenwagen mit einem 29-Jährigen aus dem Bezirk Lilienfeld am Steuer niedergestoßen und in den Straßengraben geschleudert. Für den 15-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.