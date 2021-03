Russen starten neue Elite-Schule im Schloss

Tatsächlich war sie in Russland aufgewachsen und hatte dort 25 Jahre lang an der Staatsuniversität Chelyabinsk als Professorin gelehrt. Ihr Mann, der an dieser Universität ein Wirtschaftsstudium absolviert hatte, war mittlerweile bereits international tätig. Als Vorstand oder Aufsichtsrat in verschiedensten Finanz- und Industrieunternehmen. Darunter eine Investitionsberatung in New York (Triglobal Strategic Ventures) und auch eine Firma in Wien (UBP Services GmbH).

Für Oksana war das der Schlüssel, um ein neues Leben zu starten. „Ich wollte etwas Neues, etwas Interessantes machen. Ich habe gewusst, so will ich nicht weiterleben“, sagt die heute 46 Jahre alte Russin.