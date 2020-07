Russische Eliteschule startet im August im Schloss Krumbach

„Ein individualisierter Lehrplan, basierend auf den besten europäischen Lehrmethoden, mit Fokus auf eine ausgewogene Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.“ Das verspricht die neue International School Schloss Krumbach, die am 26. August in den 827 Jahre alten Gemäuern ihren Unterricht starten soll, in ihrem Folder.

Bereits vor einem halben Jahr wurden Gerüchte laut, dass ein aus Russland stammendes Professorenpaar an dem Kauf des Eventschlosses im Bezirk Wiener Neustadt-Land und der Errichtung einer internationalen Elite-Schule interessiert sei. Seit dem Frühjahr wurde beinahe unbemerkt umgebaut, bereits im Juni konnten sich die ersten Schüler inskribieren. Und das, obwohl die Bewilligung des Organisationsstatuts seitens des Ministeriums noch aussteht.