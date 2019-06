Schloss Krumbach: Ein Schlossgespenst als Mitbewohner

Gaal und Stockinger hauchten den alten Gemäuern neues Leben ein: Mit Veranstaltungen wie einem Weihnachtsmarkt, einem Ritteressen oder Muttertagsbrunch will man nicht nur Gäste von weit her – auf dem fünf Hektar großen Areal kann sogar ein Hubschrauber landen – sondern vor allem Leute aus der Region auf das Schloss locken. „Ein Miteinander mit der Gemeinde liegt uns besonders am Herzen“, so der 42-Jährige. Am ersten Juliwochenende findet eine Bikerparty auf der Festwiese des Schlosses statt mit Musik und Frühshoppen.

64 Zimmer mit 120 Betten sind im insgesamt 10.000 Quadratmeter großen Schloss untergebracht. Da kann schon mal ein rauschendes Geburtstagsfest gefeiert oder ein großes Firmenseminar abgehalten werden. Auch eine Sauna und ein Dampfbad stehen den Gästen zur Verfügung. Im Herbst dieses Jahres soll das Hallenbad mit Salzwasser eröffnen. Tagesbesucher können das Schloss im Rahmen einer Führung erkunden.