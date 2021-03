Impfung als Freunderlwirtschaft: Verdacht gegen mehrere Ärzte

Für Restmengen gibt es Wartelisten

Generell bleibt bei fast jedem Impfstofffläschen eine Dosis als Restmenge übrig, die ebenfalls gemäß dem nationalen Impfplan injiziert werden soll. Dafür führen die Impfstellen Wartelisten mit entsprechend geeigneten Kandidaten. „Es herrscht dabei riesige Verunsicherung. Vor allem dann, wenn jemand von der Warteliste nicht erreicht wird“, sagt Stefan Spielbichler von der Impfkoordination in Niederösterreich. Seit der Debatte um die Impf-Vordrängler hätten die Impfstellen Angst, in Misskredit zu geraten. "Wir bekommen deshalb sehr viele Anrufe, weil Angst davor herrscht, die Impfdosen nicht an die richtigen Personen zu verimpfen", erklärt Spielbichler.

Es sei aber besser, irgend jemanden zu impfen, als den begehrten Impfstoff wegzuschmeißen. Auch dies sei nämlich schon vorgekommen. Bachinger begrüßt das transparente System der Wartelisten: "Das ist auch sinnvoll, damit keine Dosis übrig bleibt. Aber wenn nach einem System nur Günstlinge zum Zug kommen, bewegt man sich in den Niederungen der Korruption", sagt der Patientenanwalt.