Impf-Stopp für die Polizei: "Das ist ein Skandal"

Als um 18:00 Uhr der KURIER-Bericht erscheint, erhält Innenminister Nehammer im Rechnungshof-Ausschuss die Nachricht, dass die Wellen bereits hochgehen. Er greift persönlich in die Angelegenheit ein, noch am Abend gibt es eine vage Zusage, dass es doch zu einer baldigen Impfung der Polizisten kommen könnte.

Am Freitag in der Früh schließlich wird der nationale Impf-Koordinator involviert, plötzlich schaut es doch nicht mehr so gut aus. Dennoch gibt es den ganzen Tag über Gespräche. Befürchtet wird auch ein schlechtes Bild, wenn die Polizisten am Samstag bei der Großdemonstration der Corona-Verharmloser unter Druck kommen und der Impf-Termin in weiter Ferne liegt. Benötigt werden von der Polizei 8.000 Impfungen für die erste Impf-Woche.