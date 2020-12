Die skurrilsten Blaulicht-Meldungen des Jahres

Feuerwehr muss Einbrecher retten

Einen Einbrecher, der auf der Flucht eine Fassade hinunterklettern wollte, verließ in gut zehn Metern Höhe die Kraft. Der Möchtegern-Spiderman baumelte daraufhin verzweifelt in der Luft. Passanten glaubten an einen Suizidversuch und alarmierten die Einsatzkräfte. Erst nachdem die Feuerwehr den Mann gerettet hatte, stellte sich heraus, was er eigentlich gewollt hatte.