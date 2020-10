Gescheiterte Flucht: Feuerwehr rettet von Balkon baumelnden Einbrecher

Ein Einbrecher soll in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eingebrochen sein. Dort wurde er allerdings gegen 4 Uhr von einer Bewohnerin überrascht.

Der Mann flüchtete daraufhin über den im dritten Stock gelegenen Balkon. Beim waghalsigen Versuch die Hausfassade hinunterzuklettern, verließ ihn im zweiten Stock allerdings die Kraft. Laut Feuerwehr baumelte er dort hilflos in einer Höhe von acht bis zehn Meter auf einem Balkongeländer.

Verzweifelter "Spiderman"

Passanten beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Auf Grund der Schilderung der Zeugen, die lediglich einen mittlerweile entkräfteten und verzweifelten Mann an der Hausfassade baumeln sahen, wurde vorerst von einem Suizidversuch ausgegangen.

Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr, die mit einem Sprungkissen zur Stelle war, wurde der bereits um Hilfe rufende Flüchtige über eine Drehleiter nach unten geborgen. Dort dürfte sich der Verdächtige kooperativ verhalten haben. Er wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt.

Im Zuge der anschließenden Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass es sich bei dem geborgenen 25-jährigen Syrer um einen mutmaßlichen Einbrecher handelt.

Er wurde festgenommen. Außerdem wurde mehrere Hundert Euro sichergestellt.

