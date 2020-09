Marsalek flüchtete mit Privatjet von Bad Vöslau nach Minsk

Die ganze Welt sucht den mutmaßlichen Milliardenbetrüger Jan Marsalek. KURIER-Recherchen ergeben nun, dass seine Flucht offenbar anders vonstatten gegangen ist als bisher bekannt. Marsalek soll über den Flugplatz Bad Vöslau mit einem kleinen Businessjet geflüchtet sein. Brisant dabei dürfte aber auch ein Treffen einen Tag zuvor gewesen sein – angeblich mit einem ranghohen Mitarbeiter des österreichischen Verfassungsschutzes.

Die bisher bekannte Vorgeschichte lautet folgendermaßen: Der Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek wird am 18. Juni beurlaubt und wenige Tage später endgültig rausgeworfen. Danach verliert sich seine Spur. Die einen wähnen ihn auf den Philippinen und in China, am Ende sind es falsche Spuren, die offenbar ganz bewusst gelegt wurden. So etwas ist typisch für eine Aktion mit Geheimdienst-Hintergrund.

Das Investigativ-Portal Bellingcat hat Marsaleks Flugbewegungen der vergangenen Jahre aufgeschlüsselt und auch seinen möglichen Fluchtweg nachgezeichnet. Demnach soll Marsalek am 18. Juni von Klagenfurt über Tallinn nach Minsk geflogen sein. Dazu soll Marsalek ab Tallinn eine Embraer-Maschine einer Wiener Privatcharter-Firma genutzt haben, die um 19.10 Uhr Ortszeit in Minsk gelandet sein soll. Angeblich der letzte Flug, der an diesem Abend in belorussischen Hauptstadt ankam.