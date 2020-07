Ungustiöses aus der Asia-Box: Nach Teigtaschen sind nun Nudeln im Visier

22. Juli 2019

Vor fast einem Jahr wurde in Wien-Favoriten von der Finanzpolizei die erste illegale Teigtaschenfabrik ausgehoben

1. August 2019

Nach dem Fund kündigte das Marktamt an, alle 535 Asia-Lokale in Wien kontrollieren zu wollen – schon nach einem Tag wurde man in fünf Lokalen fündig. Nicht wenige Lokalbetreiber fühlten sich falsch behandelt

Oktober 2019

Von Juli bis Oktober des vergangenen Jahres wurden insgesamt 3,95 Tonnen Lebensmittel in 11 heimlichen Fabriken beschlagnahmt, ehe am vergangenen Montag wieder 60 Kilo in der Brigittenau gefunden wurden. Bei diesem Fund scheint es einen Zusammenhang zum ersten Fund in Favoriten zu geben. Am Donnerstag wurde dann eine Nudel-Produktion entdeckt