Teigtascherl-Fabrik und Rotlicht-Studio: Kriminalität "made in China"

Bereits rund ein Viertel der in Österreich ausgeforschten Menschenhändler stammt aus China. „Seit etwa fünf bis sechs Jahren“, sagt Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt, sei ein starker Anstieg aus Fernost zu verzeichnen gewesen, es seien sicher „ein paar hundert Chinesen“ illegal nach Österreich gekommen.

„Sie reisen auf die unterschiedlichsten Arten ein: Als Touristen, mit Studentenvisa oder weil sie die Familie besuchen“, erklärt der Experte. „Dann tauchen sie unter und reisen einfach nicht mehr aus.“

Kriminalamt reagiert

Das Bundeskriminalamt hat darauf reagiert, in den vergangenen zwei Jahren war sogar der stellvertretende Sektionschef des Innenministeriums in Peking zu Gast bei Tatzgern. „ China hat großes Interesse an der Zusammenarbeit“, sagt er zum KURIER. Dort werden Menschenhändler sogar zu lebenslanger Haft verurteilt.