Teigtaschen im Visier: Asiatische Wirte „wie Verbrecher behandelt“

Gyoza, Dim Sum, Piroggen, Wareniki, Momos – beim beinah überbordenden Teigtascherl-Angebot in Wien kann man schon einmal den Überblick verlieren. Der KURIER gibt eine Auswahl an Lokalen, in denen es köstliche Teigtascherl mit allerhand Füllungen gibt.

– Mama Liu & Sons

Eigentlich ist das asiatische Lokal in der Gumpendorfer Straße ja für seine Hot Pots (Suppentöpfe mit diversen Einlagen, Anm.) bekannt, aber: Auch die Dim Sum sollte man probiert haben. Aus Hefe- oder Reisteig, gedämpft und gefüllt – mit Schopfbraten zum Beispiel. Auch gebratene Gyoza stehen auf der Karte.

Info: 6., Gumpendorfer Straße 29.

– Tachles

Das Lokal in der Leopoldstadt ist bekannt für seine polnischen Piroggen. Die werden traditionell aus einem Teig aus Mehl, Salz, Butter und Ei hergestellt. Im Tachles sind sie mit Erdäpfel und Topfen, Kraut, Steinpilzen, Spinat oder Rindfleisch gefüllt und werden mit geröstetem Zwiebel serviert.

Info: 2., Karmeliterplatz 1

– Elvira’s

In der Seidlgasse befindet sich das kleine ukrainische Lokal von Elvira Sari. Die ukrainischen Teigtascherl heißen Wareniki, sind gefüllt mit Sauerkraut, Spinat, Fleisch oder Schwammerl und werden mit Sauerrahm serviert.

Info: 3., Seidlgasse 39

– Yak & Yeti

„Momos“ heißen die Teigtaschen im nepalesischen Restaurant. Gefüllt sind sie mit Fleisch, Tofu, Erdäpfel oder Spinat. Auch Momo-Kochkurse gibt es.

Info: 6, Hofmühlgasse 21