Teigtascherl-Fabrik in Wien-Margareten: Erneut 600 Kilogramm gefunden

Jetzt war es längere Zeit ruhig um die illegalen Teigtascherl-Fabriken, doch am Donnerstag fanden Finanzpolizei und das Wiener Marktamt in Wien-Margareten abermals ein Lager mit asiatischen Lebensmitteln.

In zwei nebeneinanderliegenden Wohnungen in der Margaretenstraße wurden einer ersten Sichtung zufolge rund 600 KiloTeigtascherl, Reis in riesigen Mengen, Fisch in trübem, abgestandenem Wasser sowie Mehl und andere benötigte Zutaten gefunden, teilt das Finanzministerium mit.