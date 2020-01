Nach Führerscheinabnahme: Alkolenker geht auf ein Bier und fährt erneut

Das Ottakringer Stadtpolizeikommando führte in der Nacht auf Freitag ein Verkehrsplanquadrat durch: Kurz vor 21 Uhr hielten die Polizisten an der Kreuzung zwischen Hubergasse und Ottakringer Straße einen Autofahrer an, weil er eine "Stop-Tafel" missachtet hatte.

Ein beim 32-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab 1,48 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Auf ein Bier am Brunnenmarkt

Gleich nach der Kontrolle soll der bereits Angezeigte zu Fuß zum Brunnenmarkt gegangen sein und sich dort ein weiteres Bier genehmigt haben.

"Dagegen alleine wäre aus polizeilicher Sicht noch nichts einzuwenden gewesen, sehr wohl jedoch der Tatsache, dass sich der Mann danach abermals hinters Steuer seines Autos setze", sagt Polizeisprecher Harald Sörös.

Wie es der Zufall wollte, wurde er erneut von Beamten des Planquadrats angehalten. Diesmal hatte er 1,88 Promille. Weil ihm der Führerschein zuvor bereits abgenommen worden war, wurde er neben "Fahrens unter Alkoholeinfluss" diesmal auch wegen "Fahrens ohne Lenkberechtigung" angezeigt und muss mit einer hohen Geldstrafe rechnen.

Nach der zweiten Anhaltung wurden dem 32-Jährigen auch die Fahrzeugschlüssel abgenommen.