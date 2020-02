In der Sauna an „Wasserschlauch“ gegriffen: 13.500 Euro Strafe

Eine Sehschwäche sei schuld an dem Schlamassel, sagt ein 42-Jähriger der sich in Wien vor Gericht verantworten musste. Zur Erinnerung: Der Mann hatte seinem Sitznachbarn in der Sauna an den Penis gegriffen – angeblich unabsichtlich. Er wollte nur den Wasserschlauch greifen und habe dann plötzlich das Glied in Händen gehalten. So lautete seine Verteidigung.

Der Anwalt des beschuldigten Grapschers stellte die Szene sogar im Gerichtssaal nach. Die Mühe blieb aber umsonst, denn nun muss der 42-Jährige 13.500 Euro Strafe zahlen. Außerdem erhielt er in dem Fitness-Studio, in dem sich die Szenen abspielten, Sauna-Verbot, wie einem Bericht von Heute zu entnehmen ist.

Opfer freigesprochen

Der 19-Jährige Sitznachbar war ebenfalls vor Gericht gestanden, weil er dem Mann nach der Intim-Attacke wüst bedroht hatte. Er wurde allerdings freigesprochen.