Bombenalarm wegen Vibrator: Polizei entschärfte die Lage

Vibrationsalarm am Dienstagabend: Eine Mitarbeiterin eines kulturellen Wiener Veranstaltungshauses rief gegen 20.30 Uhr die Polizei. In ihrer Garderobe würde ein abgegebener Koffer "zittern". Sofort bestand der Verdacht, dass sich Sprengstoff in dem Koffer befinden könnte, weswegen die Polizei einen Experten samt Röntgengerät zu dem Veranstaltungssaal schickte.

Der sprengstoffkundige Beamte untersuchte das verdächtige Objekt mit großer Sorgfalt. Die vermeintliche Bombe bringt die Besitzerin aber wohl nur im Schlafzimmer zum Explodieren - es war nämlich ein Vibrator.

Polizei wünschte schönen Abend

"Nach dem Ende der Vorstellung wurde der Koffer an den Besitzer und dessen Begleiterin übergeben, sie wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die Beamten wünschten einen schönen Abend", teilte die Pressestelle der Wiener Polizei in einer Aussendung mit.

Um welches Veranstaltungshaus es sich handelt, wollte die Polizei partout nicht verraten - zum Schutz der Betroffenen - wie Polizeisprecher Partick Maierhofer erklärte.