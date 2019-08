Modernes Sexspielzeug für Frauen: Design statt Schmuddelfaktor

Dann, 2014, Beate Uhse war seit 13 Jahren tot, kam der „Womanizer“ und löste in der Welt des Sexspielzeugs abermals eine kleine Revolution aus. Wieder war es ein Mann, der an der Lusterfüllung der Frau getüftelt hatte: Michael Lenke aus Niederbayern, Mitte sechzig, verheiratet, hantierte in seinem Bastlerkeller mit einer Aquariumpumpe und ließ seine Frau so lange testen, bis sein Produkt den gewünschten Erfolg erzielte. Der Womanizer funktioniert fast berührungslos, die Klitoris wird über einen Silikonaufsatz sanft angesaugt und mit Luftwellen stimuliert. 98 Prozent der Benutzerinnen würden innerhalb von fünf Minuten zum Höhepunkt kommen, heißt es auf www.womanizer.com, auch solche, die noch nie einen Orgasmus hatten. Bis dato hat sich das Produkt 2,5 Millionen Mal verkauft, die Rezensionen lesen sich begeistert bis ekstatisch.