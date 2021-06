Beate Uhse und ihr Erbe: Von der "Ehehygiene" zum Lifestyle-Trend

Beate Uhse wurde als jüngstes von drei Kindern am 25. Oktober 1919 in Ostpreußen geboren. 1962 eröffnete sie in Flensburg den ersten Sexshop der Welt und expandierte später in sieben Länder. Uhse war zwei Mal verheiratet, ihre Söhne Klaus und Ulrich waren ebenfalls im Unternehmen tätig. Sie starb am 16. Juli 2001 in der Schweiz an einer Lungenentzündung. Die Digitalisierung setzte ihrem Unternehmen zu, im Juli 2019 wurde Insolvenz angemeldet. Der Online-Shop wurde von einer niederländischen Gruppe übernommen.