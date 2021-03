Boehringer-Chef: "Werden in Wien keine Impfstoffe produzieren"

Die Geschäfte des deutschen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim laufen trotz Corona gut, der Vorjahresumsatz legte in der von Wien aus gesteuerten Region um 6,4 Prozent zu. Der KURIER sprach mit Generaldirektor Philipp von Lattorff über die neue Fertigung in Wien, warum eine Impfstoffproduktion am Standort keinen Sinn macht und was Österreich von Israel lernen könnte.

KURIER: Corona verzögerte die Erweiterung des Pharma-Standortes in Wien um einige Monate. Wann startet die neue biopharmazeutische Produktion?

Philipp von Lattorff: Die Probeläufe sind schon im Gange, jetzt müssen noch die Behörden die Anlagen inspizieren und freigeben. Wir starten im November mit der Produktion und ich hoffe, wir können wegen Corona ein Jahr später als geplant auch endlich unsere große Eröffnungszeremonie abhalten. Ich würde mir 200 Gäste wünschen, die endlich auch persönlich kommen.

Was genau und für wen fertigen Sie ab Herbst?

In der neu gebauten Anlagen werden wir zunächst für uns selbst ein Schlaganfall-Medikament produzieren und einen Teil der Fertigung aus Biberach in Deutschland übernehmen. In der bestehenden und adaptierten Anlage produzieren wir für einen Partner mehrere Komponenten für ein Krebsmedikament.

Benötigen Sie noch zusätzliches Personal?

Der Personalaufbau ist im Wesentlichen erledigt. Wir hatten allein im Vorjahr 500 Neuaufnahmen für die neue Anlage. Wir haben am Standort derzeit 2800 Mitarbeiter, davon 2400 eigene.