Patientin mit zwei Coronavirus-Mutationen in Tiroler Spital

Vergangenen Samstag wurde eine Patientin in Schwaz in Tirol ins Krankenhaus eingeliefert, sie soll doppelt an Corona erkrankt zu sein. Das berichtet die Tageszeitung "Heute". Die betagte Patientin habe sich mit der britischen und südafrikanischen Mutation gleichzeitig angesteckt. Ein weiteres Rätsel: Sie soll bereits ihre erste Covid-Impfung erhalten haben.

"Im Bezirk Schwaz sind im Zuge der Analysen in den vergangenen Tagen rund zwanzig Fälle einer britischen Virusmutation aufgetreten, die weitere Mutationsmerkmale aufweisen könnten", zititert "Heute" einen Sprecher des Landes Tirol. Konkret geht es um die britische Variante B.1.1.7 mit dem südafrikanischen E484K-Zusatz. Der Fall werde überprüft, so der Leiter der Gesundheitsbehörde von Schwaz, Michael Brandl. Denn bisher ist kein derartiger Fall weltweit bekannt.