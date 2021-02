Gefahr durch Südafrika-Mutation: "Tirol einen Monat isolieren"

Der Blick von Wissenschaftern ist gemeinhin ein nüchterner. Umso beachtenswerter ist die eindringliche Warnung von Dorothee von Laer im KURIER-Gespräch in Hinblick auf die Infektionslage in Tirol, in dem es bislang die meisten Corona-Fälle mit der südafrikanischen Mutation gibt. "Wir haben hier ein Riesenproblem mit dieser Variante. Es gibt einen starken Anstieg. Aber ich sehe kein Handeln der Politik hier in Tirol. Ich warte auf das zweite Ischgl", sagt sie.

Von Laer, Leiterin der Virologie an der Medizinischen Universität Innsbruck, hat in Eigenregie begonnen, auffällige PCR-Tests zu sequenzieren, die sie von einem für die Behörden arbeitenden Labor erhält. Die Ergebnisse spiegeln nur einen Ausschnitt des Geschehens wieder. Aber der hat es in sich.